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Выявлены новые случаи пыток в новейшем СИЗО России

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Правозащитники выявили новые случаи пыток в крупнейшем в Европе и недавно введенном в эксплуатацию после 10 лет строительства следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Об этом Telegram-каналу «Открытые медиа» сообщила член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яна Теплицкая.

Новые случаи были обнаружены через неделю после завершения проверки и увольнения трех сотрудников СИЗО. По словам Теплицкой, арестант Сергей, ранее жаловавшийся на пытки, продолжал находится в той же камере и подвергаться психологическому насилию со стороны сокамерника, который снимал избиения на видео. Накануне, 25 августа, «Кресты-2» посетили члены ОНК и после этого мужчину перевели в другую камеру.

Общественникам он рассказал, что цель давления — не дать ему писать жалобы. Если арестант начинает это делать, то от него требуют убирать или готовить, рассказала Теплицкая. В случае когда Сергей делает что-то неправильно, его бьют. При этом следов не остается.

О первых случаях пыток в «Крестах-2» стало известно в начале августа 2019 года после того, как правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео пыток арестанта. На обнародованных кадрах видно, как сотрудник ФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному. По факту была начата проверка, которая выявила «кучу нарушений». По словам заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, охранники могли подсаживать «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания.

После проверки работы лишились трое сотрудников СИЗО «Кресты-2». Еще 20 человек, в том числе руководители, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Предыстория: Опубликовано видео пыток в новейшем СИЗО России
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