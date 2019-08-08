Во ФСИН рассказали о подсадке заключенных к «головорезам» в СИЗО «Кресты»

Проверка выявила «кучу нарушений» в крупнейшем в Европе и недавно введенном в эксплуатацию после десяти лет строительства СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

По его словам, ревизия была проведена после появления видео с пытками арестанта сотрудниками изолятора. Во ФСИН подозревают, что охранники могли подсаживать «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания.

«Самое мягкое, что можно сказать, что в этом СИЗО бардак. Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много», — признал Максименко.

Он рассказал подробности про арестанта, которого бил фсиновец на опубликованном видео. Этого заключенного 18 июля побили другие арестанты из-за того, что он без спроса взял или пачку сигарет, или сигарету из чужой пачки, отмечает радиостанция «Говорит Москва».

Максименко считает, что в ситуации виноваты сотрудники изолятора, которые вовремя не погасили конфликт между заключенными.

Материалы о нарушениях будут переданы в прокуратуру и следственные органы.

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