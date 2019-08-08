Арестанты посвятили ФСИН слоган «АУЕ»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обеспокоена безопасностью арестантов, публично признавшихся в сотрудничестве с тюремщиками. Об этом замглавы ведомства Валерий Максименко заявил радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет о заключенных СИЗО «Кресты-2», сфотографировавшихся на фоне футболки с надписью «Актив УФСИН Един».

«Я не понимаю, как они потом будут в колонии, когда они на всю страну объявили о том, что они любят оперативников. Ведь теперь и их жизни угрожает опасность на ближайшей пересылке. Как их теперь охранять? Что с ними делать, чтобы их не убили, не покалечили? Ведь не все, кто отбывает наказание, любит оперативных работников или каких-то наших сотрудников. Они создали головную боль и для наших сотрудников», — сказал замглавы ФСИН.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «Арестантский Уклад Един» — слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику.

Фотография арестантов из «Крестов» на фоне футболки с надписью «Актив УФСИН Един» была показана в видео с пытками заключенного. После обнародования записи ФСИН провела проверку в спецучреждении и выявила там «кучу нарушений». В частности, сотрудники СИЗО могли подсаживать «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания.

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