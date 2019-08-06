Российский заключенный порезал себя и получил штраф

Суд в Курганской области взыскал с осужденного штраф за членовредительство. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на своем сайте.

Там уточнили, что заключенный отбывает наказание в исправительной колонии №6 в Курганской области. Он несколько раз демонстративно наносил себе раны, после чего проходил лечение. Отмечается, что только в 2019 году на оказание медицинской помощи осужденному было потрачено более 16 тысяч рублей.

Теперь заключенный должен вернуть потраченные на него средства в соответствии с требованиями статьи 102 Уголовно-исполнительного кодекса России («Материальная ответственность осужденных к лишению свободы»).

В июле суд арестовал на 10 суток главную жертву скандала с пытками в Ярославской исправительной колонии №1 Евгения Макарова. Причиной такого наказания стало нарушение мужчиной правил административного надзора после освобождения.

В январе сообщалось, что суд в Пермском крае признал заключенного виновным в даче взяток сотруднику колонии за поблажки себе и своим друзьям. Преступник получил наказание в виде лишения свободы на 10,5 года, а также штраф в размере 850 тысяч рублей.

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