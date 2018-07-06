Суд передумал штрафовать россиянку за рассказ об изнасиловании в полиции

Челябинский областной суд отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Магнитогорска Салиме Мухамедьяновой, осужденной за ложный донос после рассказа об изнасиловании и избиении полицейскими. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Материалы по теме Русская боль Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский

Прокуратура просила суд освободить женщину от наказания из-за «незначительности преступления», отметила ее адвокат Ольга Лепехина. Суд освободил Мухамедьянову от штрафа из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, однако приговор ей остался в силе — она до сих пор считается виновной в ложном сообщении об изнасиловании.

Полицейские задержали Мухамедьянову и ее мужа Игоря Губанова в ночь на 27 января 2016 года после ссоры с соседкой по коммунальной квартире. В отделении мужчину посадили в камеру, а женщину отвели в комнату отдыха, избили и изнасиловали. Обоим пригрозили проблемами, если они расскажут о произошедшем, и сказали уехать из города.

Мухамедьянова сняла побои у врачей, прошла полиграф, который подтвердил ее слова, и обращалась в Следственный комитет. Ее муж записал видеообращение к следователям, потребовал справедливого расследования дела и в знак протеста отрезал себе несколько пальцев на руке. Несмотря на это, дело об изнасиловании не было возбуждено, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Полицейские, которых она опознала как своих насильников, остались на своих постах и продолжают работать. 27 июня Игорь Губанов умер от инсульта, не дождавшись справедливого суда.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!