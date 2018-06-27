Россиянка рассказала о сокрытии Uber насильника-таксиста и давлении в полиции

Российской журналистке и блогеру Анне Брэйн пригрозили в московской полиции статьей за ложный донос после того, как она рассказала о попытке изнасилования таксистом Uber. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам женщины, инцидент произошел 25 июня в девять вечера. Она возвращалась с вечеринки и вызвала Uber, чтобы добраться до дома. На половине пути водитель отклонился от маршрута и заблокировал двери, затем остановился в безлюдном месте в районе метро «Шаболовская», где попытался ее изнасиловать и ударил в лицо, как только она начала сопротивляться.

«Мне повезло: удалось нащупать здоровой рукой (ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке) кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи», — рассказала она.

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Россиянка написала заявление в полиции, где, по ее словам, она провела 13 часов на допросах, медицинском освидетельствовании и снятии побоев, но в Uber отказались предоставить госномер автомобиля и телефон водителя.

«После завершения поездки эти данные телефон не отображает. Они были готовы предоставить их только по официальному запросу полиции. Но на это ушло бы долгое время, за которое таксист мог уехать из страны», — пояснила она «Ленте.ру».

Мужчину удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения, он отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» менеджер по связям с общественностью Uber Светлана Воронина, компания сотрудничает с правоохранительными органами. «Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован, как минимум, до окончания разбирательства», — заверила Воронина.

Однако после того, как потерпевшая не смогла вспомнить, какие магазины были напротив, на нее начали оказывать давление в отделе, убеждая ее в том, что она якобы сама предложила таксисту секс, за который он не заплатил, и потому она «со зла все это придумала». «Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации. К слову, медицинское освидетельствование показало: в моей крови не было алкоголя», — написала Брэйн.

Она добавила, что супруга водителя Uber, пытавшегося ее изнасиловать, также стала просить следователей прекратить расследование инцидента.

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