Водитель Uber ответил на обвинение в изнасиловании россиянки

Таксист Uber, подозреваемый в попытке изнасилования журналистки Анны Брэйн, опроверг обвинения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в управлении МВД России по Москве.

«Водитель говорит, что он ее не трогал, а она была пьяная», — процитировал подозреваемого сотрудник правоохранительных органов.

Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет России (СКР) для принятия процессуального решения. По данным источника, девушка еще не пришла в СКР, потому что ищет адвоката.

Сама Брэйн рассказала «Ленте.ру», что адвокат уже найден. По ее словам, она также прошла медицинское освидетельствование, которое не выявило алкоголь в ее крови, и сняла побои, которые водитель нанес ей при попытке оказать ему сопротивление.

Ранее она сообщила, что вечером 25 июня водитель Uber, которого она вызвала, чтобы добраться до дома из гостей, отклонился от маршрута, заблокировал двери и остановился в безлюдном месте в районе метро «Шаболовская», где попытался ее изнасиловать. «Мне повезло: удалось нащупать здоровой рукой (ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке) кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи», — написала она на своей странице в Facebook. Далее, по ее словам, на нее начали оказывать давление в полиции с требованием отозвать заявление и упрекать ее в том, что, возможно, она сама хотела секса и оклеветала таксиста «со зла».

Менеджер по связям с общественностью Uber Светлана Воронина сообщила радиостанции «Говорит Москва», что компания сотрудничает с правоохранительными органами. «Водитель заблокирован, как минимум, до окончания разбирательства», — заверила она.

Согласно ежегодному отчету Всемирного банка Women, Business and the Law, россиянки оказались самыми незащищенными от насилия в мире: Россия получила ноль баллов в сфере защиты прав женщин.

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