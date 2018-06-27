Муж изнасилованной в полиции россиянки отрубил пальцы и не дождался правосудия

Житель Магнитогорска Игорь Губанов, чья жена Салима Мухамедьянова пожаловалась на избиение и изнасилование в полиции, умер от инсульта. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

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«В 2016 году он предпринял "акцию отчаяния", отрезав себе несколько пальцев и записав видеообращение к следователям через YouTube. Но расследования пыток Губанов не дождался», — отметили в организации. Мужчина не дожил всего несколько недель до обжалования приговора его супруге.

Полицейские задержали супругов в ночь на 27 января 2016 года после жалобы соседки на шум. В отделении Губанова поместили в камеру, а Мухамедьянову отвели в комнату отдыха сотрудников, где избили и изнасиловали. Обоим пригрозили проблемами, если они расскажут об этом, и сказали уехать из города.

Женщина обращалась в полицию и Следственный комитет, врачи зафиксировали у нее побои. Рассказ пострадавшей подтвердил полиграф. Требуя справедливого расследования дела, ее муж отрезал себе несколько пальцев на руке. Несмотря на это, дело о насилии в ОВД закрыли, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Полицейские, которых она опознала как своих насильников, до сих пор работают в правоохранительных органах.

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