Трое сотрудников новейшего СИЗО лишились работы из-за жалоб на пытки

Трех сотрудников СИЗО «Кресты-2» уволили после проверки, связанной с жалобами арестантов на пытки. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

Также по итогам проверки было принято решение о привлечении 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки передали в следственные органы.

Скандал вокруг «Крестов-2» произошел в начале августа 2019 года, когда правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео пыток арестанта в СИЗО. На кадрах было видно, как сотрудник ФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

Проверка крупнейшего в Европе и недавно введенного в эксплуатацию после десяти лет строительства СИЗО «Кресты-2» выявила «кучу нарушений». Как отмечал заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, охранники могли подсаживать «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания.

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