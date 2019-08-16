На сайте управления ФСИН нашли электронный адрес магазина наркотиков

СМИ обратили внимание на электронный адрес пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Республике Татарстан, опубликованный на официальном сайте ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Почта начальника пресс-службы ведомства Алексея Ларина указана как drug_stor@mail.ru, которую журналисты перевели с английского языка как магазин наркотиков.

Ларин заявил, что ничего предосудительного в адресе его электронной почты нет. Он объяснил, что drug_stor означает сокращенное название ведомственного издания «Другая сторона», которое было ликвидировано в 2015 году. Ларин отметил, что его старый электронный адрес не изменили, и пресс-служба им пользуется, так как большинство контактов связано именно с ним.

8 августа сообщалось, что заключенные СИЗО «Кресты-2» в Ленинградской области сделали фотографию на фоне футболки с надписью АУЕ — «Актив УФСИН Един». Отмечается, что аббревиатура АУЕ изначально расшифровывается как «Арестантский Уклад Един» — слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику.

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