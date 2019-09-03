Полицейских передумали сажать за пытки россиян туалетным ершиком и током

Трое полицейских в Бурятии получили условные сроки за подкидывание задержанных к потолку и их пытки ершиком для чистки туалета. Об этом во вторник, 3 сентября, «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

По решению Закаменского районного суда Бурятии, начальник отделения угрозыска ОМВД по Закаменскому району получил четыре года лишения свободы условно. Двое его подчиненных приговорены к 4,5 годам и 4 годам и 4 месяцам лишения свободы соответственно. Кроме того, осужденным запретили работать правоохранительных органах на срок от 2 до 2,5 лет.

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Потерпевшими по их делу стали двое задержанных, которых заставляли признаться в краже кедровых орехов.

По данным «Зоны права», вначале полицейские использовали электрошокер и наручники. Затем задержанных стали подбрасывать к потолку ради того, чтобы они «болезненно падали на пол». Кроме того, потерпевшим надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками и водили ершиком для чистки туалета по лицу.

Прокуратура и правозащитники, представляющие интересы потерпевшей стороны, уже заявили, что намерены обжаловать мягкий приговор. Между тем 1 июня 2018 года трое бурятских полицейских получили по пять лет колонии каждый — их признали виновными по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») УК РФ.

Решение по делу сотрудников МВД вынес все тот же Закаменский районный суд, однако позже Верховный суд Бурятии отменил его решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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