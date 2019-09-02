Стало известно о скорой отставке главы ФСИН после скандалов с пытками

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко в ближайшее время подаст в отставку. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на собственные источники.

«Корниенко со 2 сентября находится в отпуске, после чего напишет заявление об отставке. 30 сентября директору ФСИН исполняется 65 лет — сейчас это предельный возраст для нахождения на службе», — заявил Осечкин.

«По данным моих источников, вероятность отставки Корниенко — почти 100 процентов. В настоящее время на место директора ФСИН есть несколько кандидатов. Наиболее вероятный из них — заместитель Корниенко Анатолий Рудый, который со 2 августа как первый заместитель временно исполняет обязанности директора ФСИН», — сказал Осечкин.

Он также отметил, что другие претенденты на пост главы ФСИН — это заместители Корниенко Валерий Максименко и Валерий Бояринев. Но не исключено, что руководить службой будет поставлен человек со стороны — кто-нибудь из нынешних сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

Источники «Ленты.ру» во ФСИН не смогли подтвердить грядущую отставку Корниенко. «Директор действительно ушел в отпуск, но никакой достоверной информации о его грядущем увольнении сейчас в аппарате [ФСИН] нет. Хотя по положению о ФСИН предельный возраст для генерал-полковника — 60 лет, но в связи с общим изменением пенсионного возраста ожидается, что он может быть повышен. Кроме того, решение по данному вопросу принимает лично президент» — отметил один из источников.

7 августа правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео издевательств над арестантом в «Крестах-2» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как один из активистов УФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

Еще один скандал начал развиваться после того, как летом 2018 года в сети появилась видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Тюремщики избивали его дубинками и кулаками и обливали водой из ведра.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, было арестовано 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии были отстранены от работы. При этом до публикации видеозаписи в возбуждении дела отказывали. Позже были обнародованы другие свидетельства пыток в ярославской ИК-1, после чего было начато еще одно расследование.

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