Двух российских полицейских обвинили в избиении задержанного подростка

В Санкт-Петербурге двух полицейских обвинили в превышении должностных полномочий: по версии следствия, сотрудники избили дубинкой задержанного несовершеннолетнего. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, преступление произошло в мае: задержанного подростка полицейские избивали ногами и руками, а также резиновой дубинкой. При этом потерпевший лежал на полу в наручниках. В СКР отметили, что одному из сотрудников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении другого решается вопрос об аресте.

4 декабря сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело в отношении троих полицейских из приморского поселка Кавалерово, которые на протяжении трех суток избивали очевидца преступления.

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