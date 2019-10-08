Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом

В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом. Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ. Его расследование находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко. Также решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 24 по 25 сентября сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Саратовский» доставили туда 32-летнего подозреваемого в совершении преступления. Мужчину избивали, после чего обожгли его кожу электроприбором.

Как сообщили агентству в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту проводится служебная проверка. В случае, если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, а также наказаны в соответствии с законодательством. При этом их руководителей тоже привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.

16 сентября сообщалось, что двое сотрудников полиции получили реальные сроки в колонии общего режима за пытки студентов пакетом с нашатырным спиртом.

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