Пытавших российских студентов пакетом со спиртом полицейских посадили

Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил к реальному наказанию двух полицейских, пытавших двух студентов пакетом с нашатырным спиртом. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат потерпевших Сергей Локтев.

Сотрудников правоохранительных органов Сергея Косьяненко и Олега Соколовского признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Одному из них дали три года, второму — три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Потерпевшие — студенты Максим Гребенюк и Сергей Троянский рассказывали, что в мае 2018 года их вызвали в отдел полиции в связи с пропажей у их подруги телефона iPhone на вечеринке. Полицейские хотели получить от молодых людей признания в краже гаджета. Студентам надевали на головы полимерный пакет, в который был налит нашатырный спирт, и перекрывали кислород. Правоохранители также использовали для своих пыток наручники, которыми были прикованы студенты. В итоге потерпевшие были вынуждены оговорить себя.

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