Россиянин обвинил полицейских в пытках электрошокером из-за пяти тысяч рублей

Житель станции Черный отрог Саракташского района Оренбургской области, 21-летний Роман Чиквиладзе обвинил полицейских в пытках электрошокером. Об этом сообщается на сайте общественной организации «Комитет против пыток».

По словам Чиквиладзе, сотрудники правоохранительных органов били его в область половых органов, требуя признаться в краже пяти тысяч рублей. В краже молодого человека и его сводного брата Валерия обвинил 82-летний отец. Братья пытались оправдаться и заявили, что денег не брали. Тогда отец позвонил стражам порядка. На место прибыл полицейский и предложил проехать в отдел.

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Находясь уже в отделении МВД России, как добавил пострадавший, полицейский спросил его, кто брал деньги, на что молодой человек ответил, что не знает. «Потом он позвонил своему коллеге и дал мне с ним поговорить. Тот тоже спросил, брал ли я деньги, я ответил, что нет. Тогда он сказал, что сейчас приедет из Саракташа и разберется», — рассказал оренбуржец. Когда второй сотрудник приехал в отдел, то задал Чиквиладзе тот же вопрос и получил такой же ответ, как и первый силовик.

«Он сказал: "Ну, раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Будем пытать!" Я испугался, сказал: "Может, не надо?", а он ответил: "Как без этого?" и повел меня в актовый зал сельсовета», — вспоминает он. Уже в актовом зале полицейский усадил 21-летнего Романа на стул, продел ремень под сиденьем и туго зафиксировал его ноги. «Сотрудник полиции еще раз задал вопрос: "Куда ты дел деньги?", я сказал, что денег не брал. Тогда он нанес мне удар разрядом электрошокера в область паха, отчего я испытал нестерпимую боль», — добавил пострадавший.

Эти пытки, по словам Чиквиладзе, продолжались около получаса. Спустя время такие меры были применены к сводному брату Романа Валерию. Испугавшись дальнейшего давления и возобновления пыток, молодой человек согласился взять вину на себя и написать явку с повинной. Только после этого братьев отпустили домой. Через несколько дней Роман обратился к врачам и общественной организации.

Как сообщает ТАСС, управление МВД России по Оренбургской области проводит по данному факту проверку.

В начале августа стало известно о первых случаях пыток в новейшем СИЗО России «Кресты-2». На опубликованных правозащитной организацией Gulagu.net кадрах видно, как сотрудник ФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному. По факту была начата проверка, которая выявила «кучу нарушений». По словам заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, охранники могли подсаживать «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания.

После проверки работы лишились трое сотрудников СИЗО «Кресты-2». Еще 20 человек, в том числе руководители, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Несмотря на это, пытки в «Крестах-2» продолжились.

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