Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, молодой человек, поднимаясь по лестнице на выход из метро, произвел несколько выстрелов в тоннель подземки из неизвестного оружия, после чего скрылся. Никто из людей не пострадал. При этом подозреваемый вел себя неадекватно, размахивал предметом, похожим на пистолет. Он был со своей знакомой.

Мужчину задержали около станции метро «Лермонтовский проспект». У него изъято оружие и отправлено на исследование. Также возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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