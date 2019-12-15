Россиянин пустил автоматную очередь из автомобиля

ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ПЕРМЬ / Вконтакте

Полиция начала проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором россиянин пускает автоматную очередь из автомобиля на улице Перми. В паблике «Плохие новости/Пермь» во «ВКонтакте» появилась запись стрельбы, устроенной неизвестным возле клуба «Май Тай».

На кадрах виден мужчина, который высунулся из проезжающей машины и стреляет, предположительно, из автомата в воздух.

Правоохранительные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение, заявили РИА Новости в управлении МВД по Пермскому краю.

27 октября сообщалось, что две противоборствующие организованные преступные группировки устроили ночную перестрелку в Кировском районе Казани. В ней участвовали 20 человек на восьми автомобилях. Все участники конфликта скрылись в неизвестном направлении.

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