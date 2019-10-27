Враждующие российские ОПГ устроили ночную перестрелку

Две противоборствующие организованные преступные группировки (ОПГ) устроили ночную перестрелку в Кировском районе Казани. Об этом в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая, в нем участвовали 20 человек на восьми автомобилях. В какой-то момент раздались несколько выстрелов, после чего все участники конфликта скрылись в неизвестном направлении.

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Выйти на след подозреваемых удалось после того, как в больницу обратился 30-летний житель Казани с непроникающим ранением из травматического пистолета. По записям с камер наблюдения полицейские установили всех участников конфликта и задержали 14 из них.

По гильзам, найденным на месте происшествия, было установлено, что стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК России.

2 сентября сообщалось, что в Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на сходке преступных группировок, которая прошла рядом с местной школой.

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