Российские ОПГ устроили разборку со стрельбой за школой

В Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на сходке преступных группировок, которая прошла рядом с местной школой. Об этом в понедельник, 2 сентября, информированные источники сообщили «БИЗНЕС Online».

Как уточняет издание, инцидент произошел на футбольном поле гимназии № 90, расположенной по адресу улица Комарова, 12.

По предварительным данным, предметом обсуждения у противоборствующих группировок стал возврат долга. В процессе один из участников встречи и произвел выстрел из охотничьего ружья. При этом мужчина вел себя агрессивно и кричал, что всех убьет.

Местные жители услышали подозрительный шум и обратились в полицию. Заметив сотрудников, стрелявший поспешил скрыться. Его обнаружили в ближайшей лесополосе и доставили в отдел полиции «Танкодром».

21 августа сообщалось, что в Краснодаре произошла перестрелка. В ней участвовали около 10 человек, в результате погиб 27-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Среди них — жители Чечни и Дагестана 1991 и 1994 годов рождения.

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