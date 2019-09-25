Казачьего атамана посадили за расстрел трех человек

Краснодарский краевой суд приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя Александра Ситавичуса за убийство троих человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина также признан виновным в незаконном обороте оружия. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его пособник житель Керчи Алексей Миронов осужден на 15 лет колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Ситавичус — бывший атаман казачьего хутора Александровский, а Миронов — его друг, уточняет «КП». Они гуляли в новогоднюю ночь 31 декабря 2017 года в кафе «Огонек», расположенном в станице Ладожской.

По данным СК, Ситавичус и Миронов поругались с другими посетителями, конфликт перешел в драку. Улучив момент, пьяный атаман сбегал домой за автоматом Калашникова, вернулся и устроил стрельбу в кафе. Он застрелил не участвовавших в конфликте людей — посетителя и диджея кафе. Миронов с ножом прикрывал стрелка.

Видео из кафе с моментом расстрела, устроенного атаманом, опубликовала «КП».

kuban.kp.ru

Затем Ситавичус вышел на улицу и застрелил из автомата сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека.

Атамана с товарищем поймали по горячим следам.

Ситавичус ушел в отставку с атаманского поста за месяц до расстрела.

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