В российском городе предотвратили массовое убийство в школе

Борцы с экстремизмом в сентябре предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова и задержали планировавшего его подростка. Об этом рассказал замначальника управления по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») Владимир Макаров на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде», сообщает «Интерфакс».

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По его словам, несовершеннолетний интересовался темой школьного насилия и во время нападения собирался применить холодное оружие и самодельные бомбы. Макаров добавил, что с начала года аналогичные готовившиеся преступления были выявлены в Адыгее, Татарстане, Кировской, Свердловской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе, Красноярском и Хабаровским краях.

Перед началом учебного года в городе Кушве в Свердловской области были задержаны двое 16-летних подростков, собиравшихся устроить теракт в школе и техникуме в годовщину событий в Беслане. Силовики вычислили их по переписке в соцсетях, где они обсуждали план захвата и где взять оружие. Юноши состояли в экстремистских группах в интернете и пытались купить взрывчатку. Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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