Заподозренные в подготовке теракта в годовщину Беслана школьники получили дело

Подростки, планировавшие нападение на одну из школ в городе Кушве в Свердловской области 1 сентября, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в среду, 4 сентября, источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС.

По словам источника, предотвратить нападение помогла переписка подозреваемых, обнаруженная в социальных сетях. В ней школьники обсуждали план захвата и искали оружие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отметил, что аппарат омбудсмена после проведения следственных мероприятий изучит, какая психологическая работа проводилась с подозреваемыми.

3 сентября СМИ сообщали, что на Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане. Подозреваемые состояли в экстремистских группах в соцсетях и пытались купить взрывчатку через интернет. Они хотели взорвать местную школу №1 и Баранчинский электромеханический техникум.

Теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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