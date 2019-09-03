Россияне оценили борьбу государства с терроризмом

По мнению большинства россиян (80 процентов), российские власти способны защитить население от террористических атак. Не верят в способность государства защитить граждан 16 процентов опрошенных. Это следует из результатов исследования ВЦИОМ.

В 2018 году было 12 процентов не веривших в способность властей защитить население, а 85 процентов были уверены в эффективности мер по борьбе с терроризмом. Самый низкий уровень доверия к таким мерам был зафиксирован в 2002 году, а также в феврале 2011 года (20 процентов).

Вероятными атаки против российских граждан считают 32 процента опрошенных, не верят в такую возможность 53 процента. По мнению 38 процентов россиян, террористическая угроза в мире снизилась за последние пять лет, однако 30 процентов рассказали об ее усилении. Не заметили существенных изменений 22 процента опрошенных.

Ранее россияне назвали виновных в гибели заложников в бесланской школе. Более половины россиян (51 процент) считают, что причиной гибели заложников в Беслане стали действия террористов. В то же время, по мнению восьми процентов, произошедшее стало результатом ошибочных действий спецслужб.

Теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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