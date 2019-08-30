Россияне назвали виновных в гибели заложников в бесланской школе

Более половины россиян (51 процент) считают, что причиной гибели заложников в Беслане стали действия террористов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомился «Интерфакс».

В то же время, по мнению восьми процентов, произошедшее стало результатом ошибочных действий спецслужб. 34 процента считают, что заложники погибли как из-за действий террористов, так и вследствие ошибок сотрудников силовых структур.

О захвате террористами школы и массовой гибели заложников в Беслане знает 91 процент россиян. Опрос проводился среди 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах России.

28 августа «Новая газета» выпустила документальный фильм «Школа номер один». Как утверждается в картине, жители Беслана видели, что обстрел захваченной террористами школы велся перед штурмом с применением тяжелого вооружения. Против штурма школы активно выступали родственники заложников и местные жители.

Теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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