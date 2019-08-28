Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом

Жители Беслана видели, что обстрел захваченной террористами школы велся перед штурмом с применением тяжелого вооружения, утверждается в документальном фильме «Новой газеты» «Школа номер один», который был опубликован на YouTube в среду, 28 августа.

«Обстреливали школу, обстреливали страшным шквалом, снаружи. И все, разлетались окна», — рассказала сопредседатель организации «Голос Беслана» Элла Кесаева, которая была очевидицей событий.

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В декабре 2018 года полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников подтвердил, что школу действительно обстреливали из танка, но только когда в здании не осталось заложников.

Против штурма школы активно выступали родственники заложников и местные жители. Одного из них в 2004 году цитировал «Коммерсантъ»: «Никакого штурма не допустим. Встанем стеной — и спецназ не пройдет. Это вам не Москва. Наших детей никто травить не будет, и стрелять в них не дадим, пусть решают мирным путем». Обещание, что штурма не будет ни при каких обстоятельствах, также давал тогдашний президент Северной Осетии — Алании Александр Дзасохов, соответствующая информация содержится в материалах «Ленты.ру» и «Новой газеты» за сентябрь 2004-го.

Несмотря на то что формальным руководителем оперативного штаба на месте теракта был Дзасохов, практически сразу же фактический контроль перешел к тогдашнему начальнику управления ФСБ по Северной Осетии Валерию Андрееву. Именно последний отдал спецназу ФСБ приказ штурмовать школу, хотя и до, и после этого он говорил, что «каких-либо силовых акций не планировалось». В дальнейшем на одном из заседаний Верховного суда Северной Осетии по делу Нурпаши Кулаева, единственного из оставшихся в живых участников захвата заложников, было сказано, что «Андреев все валил на Дзасохова».

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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