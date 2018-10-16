В сети обратили внимание на смерть еще одного бывшего бесланского заложника

В сети стали обсуждать вопрос о помощи жертвам бесланского теракта, после того как один из них, Сослан Кануков, скончался после продолжительной болезни, сообщает «Кавказ. Реалии».

Издание рассказывает, как борются со своими проблемами жертвы трагических событий. Так, Кануков на протяжении нескольких лет боролся с онкологией: сначала с раком печени, потом со злокачественной опухолью легких. Помочь ему могла только дорогостоящая операция во французской клинике. Деньги на лечение за границей помогли собрать интернет-пользователи. Но спасти 28-летнего мужчину не удалось, 10 октября он ушел из жизни, сообщил телеканал ГТРК «Алания».

По данным «Кавказ. Реалии», в особой помощи нуждается еще десять человек. Среди них Мария Дучко и Наталья Сатцаева, прикованные к инвалидным коляскам, Станислав Бокоев, ищущий донора легкого, и Надежда Муртазова, которая заново учится ходить. Всего в результате вооруженного захвата тяжелые ранения получили около 70 человек.

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«Кавказ. Реалии» отмечает, что за права жертв терактов и обеспечение их пожизненным медицинским обслуживанием уже много лет борется ассоциации «Матери Беслана». «Эта идея даже не обсуждается чиновниками. Поэтому нет никаких шансов, что наша инициатива получит законодательные перспективы», — цитирует издание главу организации Сусанну Дудиеву. 1 сентября 2018 года на пресс-конференции она вспомнила, как на встрече в 2011 году отреагировал на эти предложения бывший президент России Дмитрий Медведев: «Вас [жертв теракта] слишком много у нас», передавала ее слова «Новая газета».

В сентябре 2004 года террористы на протяжении трех дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников. В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта. Один из террористов, Нурпаша Кулаев, был взят живым и приговорен к пожизненному заключению. В результате трагических событий погибли 334 человека, из них 186 детей.

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