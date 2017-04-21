Общественную палату возглавил участник операции по освобождению школы в Беслане

Новым главой Общественной палаты стал Вячеслав Бочаров, ранее занимавший пост первого заместителя секретаря, сообщает ТАСС.

Руководитель был избран на пленарном заседании в связи с тем, что бывший секретарь ОП Александр Бречалов 4 апреля был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртии.

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Бочаров родился 17 октября 1955 года. Он закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию имени Фрунзе. Служил в ВДВ и ФСБ. Бочаров принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Он также участвовал в операции по освобождению заложников в школе №1 города Беслана в 2004 году, в ходе штурма он был тяжело ранен в голову.

Бочаров является Героем России. Он возглавляет фонд «Солдаты XXI века против войн».

Полномочия нынешнего состава ОП истекают этим летом. В конце 2016 года был изменен порядок формирования ОП. По новым правилам, 40 членов утверждает президент России, 85 выдвигаются из региональных общественных палат, еще 43 выбирают из членов общественных организаций.