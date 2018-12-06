Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников заявил в интервью ТАСС, что силовики изначально собирались штурмовать захваченную террористами в 2004 году школу в Беслане. В ходе тех событий власти обещали, что такой сценарий не будет допущен.

«Штурм готовились начать в четыре часа дня 3 сентября, но взрывы в спортзале прогремели раньше», — сказал Матовников, прослуживший более 30 лет в антитеррористических структурах.

По его воспоминаниям, подразделение его близкого друга Сергея Дяченко, которое должно было идти в спортзал (туда было загнано большинство заложников — прим. «Ленты.ру»), находилось в 40 минутах езды от Беслана и к моменту прибытия на место теракта «внутри уже полыхало». «Подрыв смешал нам карты, план менялся на ходу», — добавил полпред, который сам находился на месте теракта.

Кроме того, Матовников подтвердил, что школу действительно обстреливали из танка, но только когда в здании не осталось заложников.

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Против штурма школы активно выступали родственники заложников и местные жители. Одного из них в 2004 году цитировал «Коммерсантъ»: «Никакого штурма не допустим. Встанем стеной — и спецназ не пройдет. Это вам не Москва. Наших детей никто травить не будет, и стрелять в них не дадим, пусть решают мирным путем». Обещание, что штурма не будет ни при каких обстоятельствах, также давал тогдашний президент Северной Осетии — Алании Александр Дзасохов, соответствующая информация содержится в материалах «Ленты.ру» и «Новой газеты» за сентябрь 2004-го.

Несмотря на то, что формальным руководителем оперативного штаба на месте теракта был Дзасохов, практически сразу же фактический контроль перешел к тогдашнему начальнику управления ФСБ по Северной Осетии Валерию Андрееву. Именно последний отдал спецназу ФСБ приказ штурмовать школу, хотя и до, и после этого он говорил, что «каких-либо силовых акций не планировалось». В дальнейшем на одном из заседаний Верховного суда Северной Осетии по делу Нурпаши Кулаева, единственного из оставшихся в живых участников захвата заложников, было сказано, что «Андреев все валил на Дзасохова».

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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