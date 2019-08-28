Раскрыта причина отсутствия Масхадова на переговорах с боевиками в Беслане

Президент самопровозглашенной Республики Ичкерия Аслан Масхадов был готов приехать в Беслан для переговоров с захватившими школу боевиками в сопровождении журналистов Анны Политковской и Андрея Бабицкого. Об этом говорится в документальном фильме «Новой газеты» «Школа номер один», который был опубликован на YouTube в среду, 28 августа.

«Прошло сообщение, что Андрей Бабицкий задержан в аэропорту. Там он чуть ли не хотел пронести какое-то взрывное устройство на самолет. Потом второе сообщение было о том, что он якобы устроил драку. Факт, что он не попал на самолет, его не выпустили из Москвы», — рассказал премьер-министр непризнанной «Республики Ичкерия» Ахмед Закаев.

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После этого стало известно, что Политковской стало плохо в самолете, который летел из Москвы в Ростов-на-Дону, откуда журналистка планировала отправиться на встречу с Масхадовым. В «Новой газете» придерживаются мнения, что их сотрудницу специально отравили, чтобы она не попала в Беслан.

Информация о том, что Масхадова, который во время захвата школы скрывался на территории Чечни, пытались привлечь к переговорам с террористами, появлялась в разных источниках сразу после тех событий и в последующие годы. Так, в 2009 году Закаев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что готов был сам приехать в Беслан и привезти туда Масхадова. Также в 2005 году на процессе по делу Нурпаши Кулаева, единственного выжившего участника захвата бесланской школы, сотрудник аппарата парламента Северной Осетии Израэль Татаонти заявил, что договоренность о приезде Масхадова была достигнута в ходе переговоров тогдашнего президента Северной Осетии Александра Дзасохова с находившимся в Лондоне Закаевым.

Масхадов в 1997 году был избран президентом Ичкерии. В 1999 году он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война. Масхадов погиб в 2005 году в ходе спецоперации в селе Толстой-Юрт (Европейский суд признает причиной штурма подозрения в причастности к теракту в Беслане).

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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