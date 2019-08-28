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Путин не поедет в Беслан

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Президент России Владимир Путин не планирует посещать Беслан в годовщину теракта в городской школе №1. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. «Это такой мемориальный день, вот именно в этот день мы вспоминаем всех жертв, которые пали от рук террористов в результате чудовищных террористических актов», — добавил Песков.

Владимир Путин посещал Беслан 4 сентября 2004 года, сразу после теракта в школе. Он навестил раненых в местной больнице, а также провел совещание с руководством Северной Осетии.

1 сентября 2004-го группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1 в Беслане. Часть заложников была расстреляна, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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