Организаторы исторической выставки прокомментировали заклеенные даты терактов

Администрация мультимедийного парка «Россия — моя история» на ВДНХ проведет расследование по факту обнаружения одним из посетителей стенда с заклеенными надписями о терактах, передает ТАСС.

«Он (стенд — прим. «Ленты.ру») не является частью экспозиции и размещается в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям», — отметили в пресс-службе проекта и добавили, что в руководстве парка не знают, «каким образом такое могло произойти», так как темы трагических событий в экспозициях не умалчиваются.

Материалы по теме «Вызываем чувство гордости за страну» Зачем на ВДНХ открылся обновленный исторический парк

Ранее один из посетителей проекта — Алексей Шиврин — заметил, что на таблице наиболее важных событий от призвания князя Рюрика до президентства Владимира Путина заклеены четыре надписи, относящиеся к 2000-м годам. Об этом он 7 января написал на своей странице в соцсетях и предложил подписчикам угадать эти события.

В частности, заклеены были даты захвата заложников в театре на Дубровке и в школе города Беслан, а также информация о гибели подводной лодки Курск и войне с Грузией.

Проект «Россия — моя история» начался с выставки «Романовы», созданной по инициативе совета по культуре РПЦ и представленной в ноябре 2013 года в столичном Манеже. В 2015 году на ее основе на ВДНХ открылась постоянная экспозиция, которая охватила исторический период с древнейших времен до наших дней. В 2017 году в разных регионах страны было открыто 15 аналогичных исторических парков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!