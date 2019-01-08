На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Посетитель парка «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве обратил внимание на баннер, посвященный отечественной истории. На плакате, озаглавленном «История России от Рюрика до Путина», были заклеены некоторые даты. Снимки баннера в своем Facebook опубликовал пользователь Алексей Шиврин.

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.

Телеканал «Дождь» связался с пресс-службой проекта. Там подтвердили наличие плаката с заклеенными датами, но уточнили, что он не входит в основную экспозицию.

«Он находится в складской зоне, где сейчас располагается оборудование и разные приспособления, которые мы использовали для реконструкции», — сказал собеседник телеканала.

Мультимедийный парк «Россия — моя история» открылся на ВДНХ в конце декабря 2018 года после полугодовой реконструкции.

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