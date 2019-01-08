Россия
 
Последние новости
Калининград стал независимым от Литвы и Белоруссии
Путин попробовал сходить в Эрмитаж и не смог
В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»
Томос об автокефалии украинской церкви нашелся
Сэр Алекс Фергюсон пришел к игрокам «Манчестер Юнайтед» с речью
Военные добрались до крыши Скрипалей
В Москве насчитали миллионы беспечных гуляк 
Украина признала невозможность скорого вступления в НАТО и ЕС
Появление в Эстонии плакатов «Здесь только русские» объяснили
Новости партнеров

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Перейти в «Мою Ленту»

Посетитель парка «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве обратил внимание на баннер, посвященный отечественной истории. На плакате, озаглавленном «История России от Рюрика до Путина», были заклеены некоторые даты. Снимки баннера в своем Facebook опубликовал пользователь Алексей Шиврин.

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.

Телеканал «Дождь» связался с пресс-службой проекта. Там подтвердили наличие плаката с заклеенными датами, но уточнили, что он не входит в основную экспозицию.

«Он находится в складской зоне, где сейчас располагается оборудование и разные приспособления, которые мы использовали для реконструкции», — сказал собеседник телеканала.

Мультимедийный парк «Россия — моя история» открылся на ВДНХ в конце декабря 2018 года после полугодовой реконструкции.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В парке «Россия — моя история» обнаружили заклеенными даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом
Из российских учебников истории вычеркнули захват Амурской области
Треть российских школьных учебников забраковали
Другие материалы рубрики
Россия10:16 5 января

«Ребенок и муж повисли между этажами»

Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
10:49Сегодня

Путин успокоил плачущую девочку

04:52Сегодня

Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

10:38Сегодня

Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске

Россия00:01 3 января

«Пацаны, нас сейчас примут»

Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
17:34 7 января

Посольство опровергло информацию о россиянах на борту затонувшего сухогруза

08:48Сегодня

Морозы в Поволжье подобрались к рекорду

13:02 7 января

Путин пострелял из пушки

Россия00:0129 декабря 2018

«Как гульнем, так и год проживем»

Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
01:48Сегодня

Путин раскрыл свое воинское звание

15:55 7 января

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

16:16 7 января

В Челябинске волк напал на ребенка

Россия
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
«Культ личности — мы даже слова такого не знали!»
 
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Путин успокоил плачущую девочку
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
Морозы в Поволжье подобрались к рекорду
Все материалы
Мир
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
«Мафия останется бессмертной»
 
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Япония откажется от компенсации за Курилы
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
У Трампа возникли трудности с поиском нового главы Пентагона
Немецкий правительственный самолет сломался в Африке
Все материалы
Бывший СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Украинская авиация признана одной из худших в мире
На Украине потеряли томос об автокефалии
Украина оспорит арест своих моряков в суде
Украинская церковь замахнулась на собственный патриархат
Все материалы
Экономика
Обуглились
Германия отказалась от угля. От этого выиграет Россия
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Нефть взлетела благодаря США и Китаю
Определена самая дорогая компания в мире
Черная шайка
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
Минимальную зарплату россиян увеличат вдвое
Президент Всемирного банка уйдет в отставку
Все материалы
Силовые структуры
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
ФСИН пожаловалась на тоску и безнадегу в глазах сотрудников
На главных ролях
Бандиты 90-х, киллеры и Кокорин с Мамаевым. Главные суды 2019 года
Главного борца с экстремизмом в России уволили
ФСИН открестилась от наследия ГУЛАГа
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Названы последствия отмены визита Рогозина в США
В России выпустят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»
Глава НАСА раскрыл причины отмены визита Рогозина в США
Названы сроки полета нового корабля Dragon-2 к МКС
Все материалы
Спорт
Игроки легкого поведения
Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками
Темнокожая лесбиянка ушла из спорта ради смены пола
Моуринью пообщался с «Реалом» и сразу потребовал новых футболистов
WADA пригрозило возбуждением новых дел после визита в Москву
Избитый Мэйуэзером японец ответил Макгрегору
Ролик молодежного ЧМ по хоккею изменили после скандала с флагом России
Федерер вспомнил погибшего тренера и заплакал
Все материалы
Культура
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Кевин Спейси отказался признаться в приставании к 18-летнему юноше
«Вампир», 1893 - 1895 гг.Лучшие выставки 2019-го
Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
Умер актер из «Звездного пути» и «Доктора Кто»
Умер актер из фильмов Тарантино
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из «Игры престолов»
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
CNN прояснил ситуацию с российским Крымом
Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов»
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Киселев зачитал рэп об итогах года
Все материалы
Ценности
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Появился парфюм с Путиным
Кроссовки Nike подешевеют
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Все материалы
Путешествия
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Женщинам вход запрещен
Как живет один из старейших монастырей Иудейской пустыни
Самые опасные медузы Земли атаковали австралийцев
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии
Город застывшего времени
Холодная красота и адские цены самого дорогого места Европы
Все материалы
Из жизни
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Разыгранный в лотерее миллиард рублей никто не забрал
В США появилась работа мечты
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
В крови водителя на Ибице нашли все известные наркотики
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Все материалы
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Лучшие тесты – 2018
Вспоминаем самые яркие автомобили уходящего года
Крэш, бум, бэнг!
Самое веселое, забавное, странное и неожиданное автовидео 2018 года
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Представлен обновленный Lamborghini Huracán Evo
Электрический кроссовер Infiniti расскажет о японской культуре
BMW выпустит конкурента «бюджетного» McLaren
Все материалы
Дом
«Секс должен осуществляться под чутким присмотром»
Китайцы открыли миру секрет счастливой жизни. В Европе ничего не поняли
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
В России появится ипотека под пять процентов годовых
Рынок жилья захватили Девы и Водолеи
Скорый рост цен на жилье признали неизбежным
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы