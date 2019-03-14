Жители Беслана расстроились из-за коров у мемориала жертвам теракта

Жители Беслана возмутились из-за пасущихся в центре города коров. Животные ходят в парке в переулке Революции и мешают отдыхающим. Видео с ними появилось в паблике «Вести Беслана» в Instagram. «Это безобразие! И оно там всегда было и будет! Это в переулке Революции, город Беслан! Примите меры!» — возмутился автор публикации.

В комментариях пользователи возложили вину на хозяев животных. «А вообще вы же все видите, что пастбище застраивается домами и мойками. Так куда им деваться, если их выгоняют на улицу», — написал один из них.

«По всему парку разгуливают коровы, кто хозяин — неизвестно. Тут вокруг — многоквартирные дома, частный сектор находится дальше. Хозяева коров каждый день выгоняют животных пастись в парке», — приводит «Регион Online» слова одного из очевидцев.

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Животных видели не только в парке, но и возле школы №1, где в 2004 году произошел теракт. Как сообщается в Telegram-канале «Крик Осетина», коровы едят мусор и умирают на глазах горожан. «Это святое место, это наша память. Почему администрация ничего не предпринимает?» — поинтересовалась одна из горожанок. Местные жители также рассказали, что коровы едят полиэтиленовые пакеты и умирают около детских площадок.

1 сентября 2004 группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1 в Беслане. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Мемориал погибшим расположен в спортивном зале школы. Здание несколько раз пытались снести, но против этого выступает организация «Матери Беслана». В 2018 году стало известно, что крыша над мемориалом начала разрушаться. Ответственность за это возложили на администрацию района, которая не поддерживает объект в должном состоянии, писал «Кавказ. Реалии».

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