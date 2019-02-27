«Матери Беслана» воспротивились упразднению блокпоста по дороге в Осетию

Члены организации «Матери Беслана» выступили против упразднения контрольно-пропускного пункта «Чермен», который находится на административной границе Ингушетии и Северной Осетии. Письмо с обращением адресовано министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, сообщает «Кавказ. Реалии». Его просят взять ситуацию под личный контроль.

В документе говорится, что наличие КПП дает гражданам республики ощущение защищенности. «Этот пост не один раз становился на пути террористов», — напомнили «Матери Беслана». В документе также прописано, что «на протяжении многих лет на территории Ингушетии создаются бандформирования, которые впоследствии проникают в соседние республики, в частности, Северную Осетию». Пост становится для них преградой.

Руководитель организации Сусанна Дудиева уточнила, что из Сирии на Кавказ возвращаются бывшие члены ИГ («Исламского государство» — запрещенная в России террористическая организация) и примыкают к бандформированиям. Она настаивает на том, что «Чермен» необходимо укреплять.

Вопрос об упразднении «Чермена» поднимается не впервые. Последним с этой инициативой в декабре 2018 года выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты. Если мы хотим жить в мире и братстве, то блокпосты нам не нужны», — говорил он.

Против упразднения Чермена высказывался министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков. По его мнению, этот пост, наоборот, необходимо укрепить.

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Заявление Кадырова стало поводом для обсуждения в соцсетях, многие высказывались в его поддержку. В середине февраля на сайте Chechnyafree появилась заметка, в которой объяснялась необходимость ликвидации КПП «Чермен», «Урух» и «Малка». Издание, ссылаясь на ингушских блогеров и неназванных жителей Чечни, сообщило о произволе сотрудников постов, которые долго проверяют у водителей документы. «Блок-пост "Чермен" является ярким антиподом гостеприимного Кавказа. Действия сотрудников ККП не только частенько способствуют разжиганию межнациональной розни, но и подрывают имидж Северного Кавказа как одного из самых привлекательных мест для туристов», — говорится в заметке.

Организация «Матери Беслана» объединяет в себе часть родственников погибших во время теракта в 2004 году. Группа боевиков, которые впоследствии захватили бесланскую школу, смогли попасть в Северную Осетию по одной из проселочных дорог, минуя КПП. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками — всего 333 человека, в том числе 186 детей.

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