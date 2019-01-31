Полиция потребовала укрепить барьер между осетинами и ингушами

Контрольно-пропускной пункт «Чермен», который находится на административной границе Ингушетии и Северной Осетии, необходимо не только сохранить, но и укрепить. Об этом заявил министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков, передает ТАСС.

Так он отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова убрать блокпосты на границах республик Северного Кавказа. «Пост должен находиться там, пока он актуален. Более того, он должен усиливаться, укрепляться», — сказал Скоков. «Мы работаем с личным составом, чтобы он выполнял свои задачи качественно. Выстроена схема контроля, чтобы не допустить нарушений законности», — добавил он.

Предложение об упразднении блокпостов Кадыров озвучил в декабре 2018 года после того, как Конституционный суд признал законность установления границ между Чечней и Ингушетией. «Люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты. Если мы хотим жить в мире и братстве, то блокпосты нам не нужны», — говорил он. Приводя доводы в пользу такого решения, Кадыров пояснил, что жители одного государства вынуждены тратить в пути дополнительное время на прохождение постов.

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Контрольный пункт на восточной окраине селения Чермен Пригородного района Северной Осетии на границе с Ингушетией существует с 1975 года, в начале 1990-х он получил федеральный статус. КПП расположен в месте схождения четырех дорог: со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен — и находится в ведении МВД России, там несут службу сотрудники МВД по Северной Осетии.

Вопрос о его закрытии поднимается не в первый раз. В 2012 году за упразднение КПП выступил Таймураз Мамсуров, который в то время занимал пост главы Северной Осетии. «Если едут бандюги, они спокойно всегда пройдут мимо всяких постов. Между Кабардой и Пятигорском сняли, и что? Разве что-то случилось? Ничего не случилось», — говорил он. Мамсуров рассуждал о ликвидации КПП в конце апреля, а в октябре там произошел взрыв. Взрывное устройство сработало внутри автомобиля ВАЗ-2109, водитель привел бомбу в действие, когда у него проверяли документы. В результате взрыва погиб один полицейский. Тогда в МВД это не сочли терактом.

Кроме блокпостов на административных границах республик есть и естественные барьеры. В 1992 году на фоне обострения осетино-ингушского конфликта (речь идет о вооруженном столкновении с многочисленными жертвами, которое удалось остановить введением федеральных войск — прим. «Ленты.ру») дорогу между селами Долаково и Зильги разделили рвом. Как сообщал «Кавказский узел», там также существует проселочная дорога, через которую можно выехать на трассу «Кавказ».

Несмотря на наличие блокпостов, во всех республиках есть такие дороги, о которых знают только местные жители, указывает «Кавказ. Реалии». В 2004 году по одной из них в Беслан смогла проехать группа боевиков, которые впоследствии захватили школу.

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