Кадыров объяснил необходимость уточнения границ на Кавказе

Установление границ Чечни с соседними регионами, в том числе с Дагестаном, ведется по поручению президента. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Кавказский узел».

«В современном мире в XXI веке руководство государства приняло решение обозначить границы, полностью межевать территории, чтобы в любое время (…), если будет военное положение, чтобы стопроцентно знали координаты (...). Каждому региону это необходимо. Чем быстрее мы решим, тем лучше для нас, для регионов», — сказал Кадыров.

Глава республики ответил пользователям соцсетей, которые критикуют действия чеченских властей. «В интернете особый патриотизм проявляют, в негативном направлении комментарии пишут: "У Кадырова хороший аппетит", "Он забрал земли ингушей, сейчас в Дагестан лезет" (...), которые не понимают, что такое граница», — процитировал он некоторые сообщения. Кадыров подчеркнул, что межевание границ между регионами является обязанностью каждого субъекта Федерации и продиктовано в постановлении правительства. О каком именно документе идет речь, он не уточнил.

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За несколько дней до заявления Кадырова соседнюю республику посетил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Отчитываясь о поездке, он сообщил, что целью было обсуждение вопроса «по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой в виде координатного описания» и стороны пришли к полному взаимопониманию. Для решения этого вопроса была создана рабочая группа. «Аналогичная работа проводится также с руководством Ставропольского края», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В сентябре 2018 года между Чечней и Ингушетией было подписано соглашение об установлении границ. Ингушетия передала Чечне 1290 гектаров пахотных земель и получила взамен равноценную территорию в Надтеречном районе Чечни. Передел земель спровоцировал массовые протесты в Магасе: активисты сочли размен неравноценным.

В декабре Конституционный суд России признал, что соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней не противоречит основному закону страны.

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