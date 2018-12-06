Главы Чечни и Ингушетии прокомментировали решение КС о границе

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и руководитель Чечни Рамзан Кадыров подтвердили законность и справедливость решения, вынесенного российским Конституционным судом (КС) об установлении границ между республиками. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает ТАСС.

«Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято. Это ставит точку в вопросе. Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе», — заявил Евкуров.

Кадыров поблагодарил судей, которые приняли справедливое решение, а также посоветовал всем «провокаторам», выступавшим против соглашения о границе, успокоиться. «Я желаю и чеченскому народу, и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве, как наши предки, чтобы мы не разделяли территории ингушские и чеченские», — подчеркнул он.

Материалы по теме Новые границы на Кавказе Чечня и Ингушетия поделили землю на фоне протестов. Что происходит?

6 декабря КС России признал, что соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней не противоречит основному закону страны.

В сентябре между Чечней и Ингушетией было подписано соглашение о границе, которое вызвало протесты в Магасе: по мнению активистов, состоялся неравноценный обмен нежилыми территориями. В то же время жители населенных пунктов на границе заявляли, что не видят причин для споров.

Обострение территориального конфликта между республиками, который длится с момента распада Чечено-Ингушской АССР, началось в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!