Юристы усомнились в полномочиях Конституционного суда Ингушетии

Адвокаты Дмитрий Аграновский и Александр Карабанов заявили, что Конституционный суд (КС) Ингушетии не вправе решать вопросы, относящиеся к размежеванию республиканской границы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Спор касается двух субъектов, поэтому должны были обращаться с запросом в Конституционный суд Российской Федерации», — пояснил Аграновский. Вместе с тем, по его мнению, правовых оснований выносить вопрос о размежевании границы на республиканский референдум нет.

«Региональный субъект не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции федерального уровня. Можно сказать, что вопрос границ субъектов относится к компетенции Конституционного суда РФ», — сказал Карабанов, подчеркнув, что принятые органами Ингушетии в одностороннем порядке акты не будут иметь юридическую силу.

КС Ингушетии 30 октября огласил решение по запросу депутатов республиканского парламента о проверке конституционности закона, утверждающего соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Суд признал его не соответствующим конституции республики, поскольку не был проведен референдум.

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя решение КС, заявил, что оно ничего не меняет. «Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации», — цитирует Евкурова «Интерфакс».

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. По мнению активистов, обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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