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Вайнахи поддержали соглашение о границах между Чечней и Ингушетией

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Представители народности орстхой, составляющие около четверти населения Ингушетии, поддержали заключение соглашения о границах республики с Чечней. Об этом в субботу, 27 октября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе главы Ингушетии.

Как рассказали в пресс-службе, 27 октября в селе Алкун состоялся сход орстхойцев, по итогам которого они приняли обращение к противникам соглашения. «Мы, орстхойцы, потомки тех, кто веками жил на этой земле, хорошо понимаем причины, по которым было необходимо принять решение о границе. В течение 26 лет эта неопределенность приводила нас к раздорам», — говорится в обращении.

По мнению представителей орстхой, установление новой границы — благо, которое будет способствовать «налаживанию мирных и добрососедских отношений между братскими народами».

Участники схода также призвали организаторов протестов не накалять обстановку в регионе. «Помните, что именно такими методами — митингами, массовыми акциями протеста и другими были спровоцированы конфликт 1992 года и война в Чечне», — подчеркивается в обращении.

Орстхойцы также отметили, что депутаты, которые подписали направленный в Конституционный суд Ингушетии запрос о соответствии Конституции соглашения с Чечней, испытывали «колоссальное давление» со стороны оппозиции.

Ранее в октябре сообщалось, что несколько республиканских депутатов и граждан направили в Конституционный суд региона запрос проверить законность соглашения о границе с Чечней. Рассмотрение дела назначено на 25 октября.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. По мнению активистов, обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

Орстхойцы — народность, проживающая на территории Чечни и Ингушетии, относится к вайнахским народам.

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