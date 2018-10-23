Лидер мусульман России выступил против митингов из-за границ Чечни и Ингушетии

Вопрос об установлении новых границ между Чечней и Ингушетией не должен решаться на митингах. Такое мнение высказал верховный муфтий России Талгат Таджуддин, передает ТАСС.

«Никакими митингами эти вопросы не решаются, есть закон и порядок. Мы очень надеемся, что между этими братскими народами и республиками не только будет найден компромисс, а полное взаимопонимание придет, молим об этом», — заключил он.

В конце сентября республики договорились об установлении границ между субъектами. В подписанном соглашении говорится, что Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. В свою очередь Ингушетия передала Чечне равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

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Подписание соглашения стало поводом для массовых протестов в Ингушетии. В столице республики — Магасе — протестующие объявили бессрочный митинг. Поначалу активисты требовали отмены решения и призывали провести референдум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посчитал, что этого не потребуется.

Протесты продолжались с 4 октября, 17 числа организаторы митинга предложили прервать его для организации Всемирного конгресса ингушского народа. Акцию было решено прекратить до 31 октября, уточняет «Кавказский узел».

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