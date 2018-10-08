В Кремле отреагировали на ситуацию в Ингушетии

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Ингушетии, где уже несколько дней продолжается митинг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы, безусловно, внимательно наблюдаем, получаем информацию от руководства республики. В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики», — так Песков отреагировал на вопрос, не вызывает ли у Москвы опасения ситуация в регионе, где уже несколько дней продолжаются акции протеста из-за передела границ с Чечней.

Соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Ингушский парламент 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.

Передел границ послужил поводом для массовых недовольств. В частности, по мнению протестующих, обмен землями между Чечней и Ингушетией не является равноценным. С 4 октября активисты собрались на площади перед зданием парламента республики в столице Ингушетии — Магасе. Силовики начали стрелять в воздух.

Акция длится уже несколько суток. Сначала протестующие находились у здания парламента, а затем стали переходить на площадку около здания национальной телерадиокомпании «Ингушетия», где с понедельника, 8 октября, власти официально разрешили проводить митинг.

Как сообщает ТАСС, по подсчетам местных властей собралось около 100 человек. Активисты уточнили, что их число постоянно меняется: люди идут домой, отдыхают, теплее одеваются и возвращаются; на территории протестного лагеря организовали горячее питье, уточняет «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

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Поначалу митингующие требовали только отмены соглашения, настаивая на вынесении вопроса о границе на республиканский референдум. Против изменения границ выступил Конституционный суд республики. Председатель суда Аюб Гагиев в законопроекте прописал, что депутаты народного собрания не имели права подписывать соглашение, поскольку такие вопросы должны решаться на референдуме. С мнением о референдуме согласился первый президент республики Руслан Аушев, сообщает «Кавказский узел». «Скажу как первый президент: руководство республики совершило ошибку, надо было этот вопрос согласовать с народом, подготовить народ», — сказал он, придя на митинг в воскресенье, 7 октября.

Власти требование об отмене соглашения отвергли.

Новое требование — провести повторное голосование: оппозиция полагает, что результаты были подтасованы. Несколько депутатов заявили о фальсификации итогов. По официальной версии, соглашение с Чечней поддержали 17 депутатов из 25 присутствовавших, а по данным активистов голосовали всего 24 депутата, и 15 из них высказались против.

Глава республики Евкуров посчитал, что вопрос о границах не требует референдума. По его словам, родственники депутатов Народного собрания Ингушетии оказывали давление на них перед голосованием. «Давление оказывали не посторонние лица, а ближайшие родственники депутатов. Поэтому я понимаю, что некоторые депутаты вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за», — сказал глава республики и уточнил, что депутаты делают это, чтобы не идти против тейпа.

Депутат Закри Мамилов, который выступает против соглашения с Чечней, полагает, что повторное голосование в парламенте может состояться в ближайшие дни. Между тем представители властей говорят, что информации о том, что соглашение собираются пересматривать, нет. «Ничего не планируется, насколько я знаю», — заявил вице-спикер республиканского парламента Василий Светличный.

Один из организаторов митинга — Сираждин Султыгов — объявил, что если на повторном голосовании депутаты снова утвердят соглашение об изменении территорий, лидеры протеста потребуют, чтобы парламентарии сложили свои полномочия. «Терпеть господина Евкурова на посту главы республики мы в любом случае не собираемся, но если депутаты не прислушаются к нашим требованиям, то мы прогоним и их», — приводит его слова «Коммерсантъ».

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В 1993 году главы самопровозглашенной Ичкерии и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии. Уже спустя четыре года власти Ичкерии выразили протест против перемещения ингушских милицейских постов в Сунженском районе вглубь чеченской территории. В Ингушетии учли замечания соседей и вернули посты на прежнее место.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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