В Ингушетии проверят законность соглашения о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии проверит законность соглашения о границе с Чечней. Такой запрос поступил от нескольких республиканских депутатов и граждан, сообщается на сайте суда.

Рассмотрение дела назначено на 25 октября.

По словам советника главы Ингушетии Артема Перехриста, не все судьи могут принять непредвзятое решение, так как некоторые из них участвовали в акции протеста против установления границ между регионами.

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«Учитывая это, о беспристрастности и объективности судей Конституционного Суда Ингушетии при рассмотрении указанных запросов говорить не приходится», — сказал он «Интерфаксу».

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. По мнению активистов, обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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