Представители митингующих из-за границ с Чечней не пришли на встречу с Евкуровым

Представители митингующих в Магасе жителей, несогласных с установлением границ между Ингушетией и Чечней, не пришли на заседание комиссии по вопросу определения границ между регионами, которое проводит глава республики Юнус-Бек Евкуров. Об этом в среду, 17 октября, сообщил ТАСС советник главы Ингушетии Артем Перехрист.

«Члены оргкомитета митинга в очередной раз не явились на заседание комиссии, несмотря на вчерашние договоренности в полпредстве. Но заседание проходит в плановом режиме в соответствии с повесткой», — пояснил Перехрист.

О проведении совместного заседания стороны договорились в ходе встречи полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности Ингушетии, которая состоялась 16 октября.

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Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. По мнению активистов, обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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