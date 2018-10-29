В Ингушетии передумали проверять законность соглашения о границе с Чечней

Депутаты Народного собрания Ингушетии отозвали из Конституционного суда республики запрос о проверке законности соглашения о границе с Чечней. Об этом в понедельник, 29 октября, пердает ТАСС со ссылкой на региональный парламент.
«Поданы заявления об отзыве запроса двумя депутатами парламента Республики Ингушетия, а также заявления двух граждан об отзыве жалоб», — сообщили в Народном собрании.
Таким образом, из 12 поданных депутатами ранее заявлений осталось только 10. «Правом на запрос в Конституционный суд Республики Ингушетия обладает, в том числе, одна треть депутатов Народного собрания от количественного состава (32). Поскольку одна треть составляет не менее 11 депутатов, соответственно, при отзыве двух заявлений запрос становится недействительным», — отметили в парламенте.
Кроме того, было подано ходатайство об отводе председателя Конституционного суда республики Аюпа Гагиева. «Принятое Гагиевым решение при рассмотрении дела не будет отвечать принципу объективности и беспристрастности в связи с его непосредственным участием в силу должностного положения в подготовке соглашения», — добавили в Народном собрании, напомнив, что Гагиев входил в состав комиссии по взаимодействию с госорганами Чечни по вопросам определения границы между регионами.
Также в Конституционный суд республики было подано заявление, принятое на сходе представителей орстхойцев 27 октября. В нем отмечается, что участники схода поддерживают заключение соглашения о границах республики с Чечней.
Ранее в октябре сообщалось, что несколько республиканских депутатов и граждан направили в Конституционный суд региона запрос о проверке законности соглашения о границе с Чечней.
Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. По мнению активистов, обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, что не видят причин для споров.
Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.