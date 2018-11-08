В Кремле понадеялись на суд в решении спора о границах Чечни и Ингушетии

В Кремле следят за ситуацией вокруг соглашения об административной границе Чечни и Ингушетии и надеются, что проблема решится в Конституционном суде России. Об этом в четверг, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Следим, будем ждать решения Конституционного суда», — сказал Песков. «Это рабочая ситуация. Она решается в судебном порядке. Это абсолютно нормально. Спорная, скажем так, ситуация, а споры урегулируются в судебном порядке», — добавил он.

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Ранее в четверг стало известно, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров направил в Конституционный суд России запрос о соответствии соглашения о границах с Чечней Конституции. Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе КС, в настоящее время документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, при этом «с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен».

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу депутатов республиканского парламента о проверке конституционности закона, утверждающего соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Суд признал его не соответствующим конституции республики, поскольку не был проведен референдум. При этом ряд юристов отметил, что КС Ингушетии не вправе решать вопросы, относящиеся к размежеванию республиканской границы. Евкуров подчеркнул, что решение республиканского КС «ничего не меняет», и заявил, что намеревается решить вопрос в КС России.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. По мнению активистов, обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками продолжался с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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