Песков вспомнил о юристах при обсуждении границ Чечни и Ингушетии

Вопрос о законности соглашения об административной границе Чечни и Ингушетии находится в юридической плоскости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 31 октября.

«Там сейчас происходит собственно юридический анализ этой ситуации. Есть решение конституционного суда Ингушетии. Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение. Этот вопрос в юридической плоскости находится», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, должен ли федеральный центр отреагировать на ситуацию.

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Накануне Конституционный суд Ингушетии признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении решить вопрос в Конституционном суде России. Он также заявил, что подписанное 26 сентября соглашение о границе между Чечней и Ингушетией остается в силе.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий возникло у глав субъектов в 2012 году из-за Сунженского и Малгобекского районов.

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