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Спор о чечено-ингушской границе закрыли

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Конституционный суд (КС) России признал, что соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней не противоречит основному закону страны. Соответствующее постановление провозглашено на открытом заседании 6 декабря, сообщает «Интерфакс».

В материалах пресс-службы КС говорится, что если границы между двумя сопредельными регионами отсутствуют, то речь идет об их взаимной потребности разграничить земли и разрешить соответствующий спор. Также сообщается, что в данном деле не потребуется утверждение границы Советом Федерации.

Суд напомнил, что до заключения соглашения 26 сентября чечено-ингушская граница установлена не была, и отметил, что власти российских регионов вправе создавать муниципальные образования в пределах своей территории. Вместе с тем, пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом, также нельзя рассматривать как утвержденные.

«Как было подчеркнуто Конституционным судом Российской Федерации, достигнутое согласие по установлению границ между республиками должно сохраняться как значимая конституционная ценность», — гласит постановление.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе: активисты сочли, что обмен не является равноценным. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Новое обострение разногласий о границе возникло у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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