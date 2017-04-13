Большинство россиян заявили об усилении террористической угрозы

Около 60 процентов россиян считают, что за последние пять лет угроза миру со стороны международного терроризма усилилась. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

По мнению 20 процентов респондентов угроза осталась на прежнем уровне, еще 17 процентов отметили снижение опасности.

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При этом 78 процентов опрошенных боятся того, что они сами или их близкие могут стать жертвами террористических атак, девять процентов уверены, что такого не случится, а 11 процентов предпочитают не задумываться об этом.

«Страх достаточно рациональный, осознаваемый и поэтому не панический. Есть уверенность, что это неизбежное зло, с которым борются соответствующие правоохранительные органы, и у этих органов сегодня достаточно большой кредит доверия со стороны общества», — отметил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

О взрыве, случившемся в петербургском метро, слышали 98 процентов россиян. При этом около трети (30 процентов) граждан считают, что организаторами теракта стали представители запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, 12 процентов не вдаются в подробности и просто полагают, что это были террористы.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, в результате погибли 14 человек. По данным Следственного комитета, теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, в 2011 году получивший российское гражданство.