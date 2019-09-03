Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана

На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане. Учащихся арестовали, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, подростки состояли в экстремистских группах в соцсетях и пытались купить взрывчатку через интернет. Они хотели взорвать местную школу №1 и Баранчинский электромеханический техникум.

В управлении ФСБ и Следственном комитете России (СКР) по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому большинство россиян (80 процентов) считает, российские власти способны защитить население от террористических атак. Вероятными атаки против российских граждан считают 32 процента опрошенных, не верят в такую возможность 53 процента. По мнению 38 процентов россиян, террористическая угроза в мире снизилась за последние пять лет, однако 30 процентов рассказали об ее усилении.

Теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru